ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

4 мая
Открыто новое направление -черно белая цифровая печать.

27 апреля
Наша мастерская занимается изготовлением табличек для Бессмертного Полка.

11 апреля
Наша мастерская занимается изготовлением табличек для Бессмертного Полка. Изготовим таблички с фотографиями быстро и по низким ценам в Москве.

14 февраля
Условия на оптовые заказы

3 июня
 УФ печать А2 + белый + УФ ЛАК теперь можем вам Вам печатать

13 марта

Мы начали делать визитки из алюминия и нержавейки


1 марта

Мы начали делать никелевые наклейки!


За более чем 10 лет своей деятельности «Система Комфорта» из небольшой мастерской развилась до крупной компании, предлагающей широкий выбор штемпельной продукции. Занимаемся изготовлением печатей в Москве, а также продажей расходных материалов и оказанием сопутствующих услуг. Среди конкурирующих фирм мы выделяемся более обширным ассортиментом, доступными ценами и исключительным сервисом.

Основное направление нашей деятельности –  печати на ручной или автоматической оснастке для фирм, ИП, врачей, нотариусов и адвокатов, а также представителей других профессий, для которых этот аксессуар обязателен.

 

  

ПЕЧАТИ СРОЧНО

Если вам нужно срочное изготовление печатей - звоните в «Систему комфорта», здесь вас обслужат по высшему разряду!

Также предлагаем следующие товары и услуги:

  • Расходные материалы: краски на водной и спиртовой основе, штемпельные подушки, флэш-накопители.
  • Печать визиток и полиграфической продукции. Предлагаем оперативное изготовление по цене обычного, доставим в любой район Москвы.
  • Изготовление офисных и адресных табличек, а также фасадных, информационных, указателей и других.

 

